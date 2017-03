Exames descartam febre amarela em macacos encontrados mortos

Os mosquitos capturados e macacos encontrados mortos em Aparecida do Taboado, cidade sul-mato-grossense a 448 km de Campo Grande, e Corumbá, no Pantanal, não estavam infectados com o vírus da febre amarela. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta quarta-feira (8).

O material biológico dos animais recolhidos em Aparecida do Taboado foi enviado ao Instituto Evandro Chagas, no Pará, mas a análise não foi possível por conta do estado de decomposição.

Mas, as amostras de mosquitos hemagogos e Aedes, capturados na área onde o animal foi encontrado morto, descartaram a presença do vírus da febre amarela na região, segundo informou Mauro Lucio Rosário, coordenador estadual de controle de vetores.

Ele disse à reportagem que a análise do animal encontrado morto em Corumbá também descartou a presença do vírus no primata, assim como nos mosquitos recolhidos na área.

"Quando encaminhamos técnicos, eles fazem a captura dos primatas não humanos mortos e instalam armadilhas para capturar mosquitos na região e a gente envia para análise e tenta casar informações. Se der negativo em um e positivo no outro preocupa, mas dando negativo nas duas, com certeza, mostra a ausência de circulação do vírus naquela região analisada", explicou.

Ainda conforme Rosário, a morte de macacos é considerada sinal de alerta para casos de febre amarela, principalmente, quando a região está na divisa entre a área urbana e a área silvestre.

"É um sinal e tem que ser verificado, mas a questão de morte de macacos é comum e acontece frequentemente por vários motivos, por picada de cobra, por briga de território. Porém, sempre quando há registro de morte de macaco a gente tem a rotina de fazer a captura e análise", finalizou.

Veja Também

Comentários