Exames de sexagem fetal têm procura de 246% a mais em laboratório de medicina diagnóstica

Quando uma nova vida está a caminho, não são apenas os pais que anseiam descobrir o sexo do bebê. A família toda fica curiosa para saber se, afinal, é menino ou menina. Essa curiosidade tem movimentado o Sabin, que registrou aumento de 246% no número de exames de sexagem fetal realizados se comparado ao mesmo período do ano passado. O teste pode ser feito a partir da oitava semana de gestação, bem antes da ultrassonografia.

A gestora do laboratório, Adriana Linni, explica a facilidade da sexagem fetal, que tem 99,99% de garantia de precisão. “O teste é simples e inócuo, sem a necessidade de nenhuma preparação especial. O exame também não tem nenhuma contraindicação e o resultado é revelado em sete dias úteis”, afirma.

O tempo da gestação deve ser confirmado antes, pela data da última menstruação ou por meio de ultrassom.

“É possível fazer o teste por meio de um simples exame de sangue, pois tanto células fetais quanto o DNA fetal livre de célula, atravessam a barreira placentária e alcançam a corrente sanguínea da gestante”, explica a gestora do Sabin em Campo Grande.

O DNA destas amostras de soro é extraído e é feita a pesquisa de sequências do cromossomo Y por meio da técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR), em tempo real. Como apenas homens possuem o cromossomo Y, a presença dele indica que o sexo do bebê é masculino. E, por exclusão, a ausência do cromossomo Y indica que a criança será uma menina.

Diferentemente de outras formas de determinação do sexo durante a gestação, como uma amniocentese (aspiração de uma pequena quantidade do líquido amniótico) ou uma biópsia do vilo corial (retirada de células do tecido da placenta), a sexagem fetal pode ser considerada bem menos invasiva.

