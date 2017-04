Exame médico de Emily pode determinar expulsão de Marcos do 'BBB'

Diante da decisão anunciada pela Polícia Civil do Rio de abrir inquérito para investigar uma possível agressão praticada por Marcos Harter, de 37 anos, contra Emily Araújo, de 20 anos, na 17ª edição do reality show Big Brother Brasil (BBB 17), a TV Globo anunciou na noite desta segunda-feira (10) que a jovem será submetida a um exame clínico, por um médico da emissora, para avaliar a possibilidade de ter havido lesão corporal.

Se for constatada lesão, Marcos será enquadrado na Lei Maria da Penha e poderá ser preso. O resultado do exame pode ser anunciado ainda nesta segunda-feira.

A delegada Viviane da Costa, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá (zona oeste do Rio), esteve nos estúdios da Globo nesta segunda-feira para solicitar as imagens das discussões entre Marcos e Emily.

Durante a visita, ficou acordado que Emily seria submetida a esse exame e também chamada ao confessionário "a fim de que fiquem claros seus direitos, garantidos pela Lei Maria da Penha, inclusive o de ficar distante de Marcos, se assim o desejar", informou nota da emissora. "A partir dos resultados, a Globo anunciará o que fará na edição de hoje do programa", continua a mensagem.

"Mais uma vez a Globo reafirma seu repúdio a toda e qualquer forma de violência, tendo evidenciado isso em todas as suas atitudes", segue a nota da emissora. "Pelas regras do BBB, agressões físicas são punidas com expulsão imediata. Por isso, chamamos Marcos e Emily separadamente ao confessionário no domingo. Marcos foi repreendido e alertado sobre seu comportamento e a Emily foi reforçado todo apoio. Na ocasião, ela não denunciou nenhuma agressão física", afirma ainda a mensagem da Globo.

