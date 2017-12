Ex-vice-ministro colombiano é condenado a 6 anos de prisão por caso Odebrecht

O ex-vice-ministro de Transportes da Colômbia Gabriel García Morales foi condenado a seis anos de prisão por ter recebido US$ 6,5 milhões da Odebrecht em troca de favorecer a construtora no contrato de uma obra pública no país. A informação é da Agência EFE.

Segundo a Promotoria, García Morales, o primeiro preso por causa do escândalo da Odebrecht na Colômbia, aceitou os pagamentos por "interesse indevido na realização de contratos e suborno impróprio".

Depois da condenação, o ex-vice-ministro se comprometeu a "ser testemunha em processos penais contra funcionários que receberam dinheiro como promessa remuneratória para favorecer o contrato da Rota do Sol II", informou a Promotoria pelo Twitter.

Segundos documentos publicados em dezembro do ano passado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Odebrecht pagou cerca de US$ 788 milhões em propinas em 12 países da América Latina e da África. Na Colômbia, a empresa teria desembolsado US$ 11 milhões. No entanto, os promotores colombianos afirmaram que as propinas pagas pela Odebrecht no país chegam a US$ 27,7 milhões.

García Morales foi preso em 12 de janeiro deste ano. Ele foi vice-ministro de Transporte durante o governo do ex-presidente Álvaro Uribe, entre 2002 e 2010.

De acordo com a Promotoria colombiana, García Morales recebeu US$ 6,5 milhões para ajudar a Odebrecht a conseguir vencer a licitação para a construção do segundo trecho da Rota do Sol, uma estrada que liga o interior do país à Costa Atlântica.



