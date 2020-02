Ex-técnico da seleção brasileira, Alex Pussieldi ministra clínica de natação na Capital

Campo Grande (MS) – A Federação de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul (Fedams) traz a Campo Grande, de 28 de fevereiro a 1º de março, a Clínica de Natação do Alex Pussieldi, voltada a atletas e pais, técnicos, profissionais de educação física e empresários. O evento, que ocorre pela primeira vez no Estado, tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte). As inscrições vão até o dia 25 de fevereiro.

O seminário com o ex-treinador da seleção brasileira e comentarista esportivo Alexandre de Azambuja Pussieldi, de 55 anos, objetiva apresentar orientações técnicas avançadas de nado e fundamentos, com projeção ao desenvolvimento da natação de alta performance. De acordo com a Fedams, as aulas teóricas e práticas ocorrerão no Rádio Clube Cidade, no centro da Capital.

Pussieldi é referência na natação brasileira e internacional

O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, salienta que a Clínica é um marco à natação sul-mato-grossense que, recentemente, ganhou a piscina olímpica do Centro de Desenvolvimento Social e Cultural (Cedesc) da Fundação Lowtons de Educação e Cultura (Funlec), inaugurada em dezembro de 2019. “Esta é uma oportunidade única para o aprimoramento técnico dos nossos atletas, que já se destacam a nível nacional e podem evoluir ainda mais. O Pussieldi, que está sempre e, contato com atletas olímpicos, tem conhecimento de técnicas de evolução de treinamento”.

“O Pussieldi tem experiência como técnico dentro e fora do Brasil, treinando atletas olímpicos. Hoje, acredito que seja um dos profissionais que mais acompanham de perto a natação brasileira e mundial”, pontua o membro do Conselho Fiscal da Fedams, Jorge Gutierrez.

Além de Pussieldi, virá à capital sul-mato-grossense o biomecânico da seleção brasileira de natação, Samie Elias, para fazer a análise técnica e de dados do nado de alguns atletas. “Ele filmará o nado submerso e analisará as imagens no computador, para verificar a possibilidade de correção de técnicas dos movimentos do corpo”, explica Gutierrez.

Alexandre Pussieldi, apelidado de “coach”, oi técnico da seleção verde e amarela nas Olimpíadas de Pequim-2008 e Londres-2012. O treinador ainda comandou outros quatro países: Kuwait, Paraguai, Aruba e Antilhas Holandesas, além da seleção americana de águas abertas. Pussieldi é comentarista de natação do Grupo Globo. O profissional também escreve para um um blog no site globoesporte.com (Blog do Coach) e é editor-chefe do portal Best Swimming.

Confira a programação:

28 de fevereiro – sexta-feira (manhã e tarde)

Apresentação e palestra de abertura “Natação sem segredos”

Treinamento de reconhecimento

Palestra para os pais “Ajude seu filho campeão”

29 de fevereiro – sábado (manhã e tarde)

Treinamento técnico (crawl e costas) (2 sessões)

Palestra técnica 4 estilos

1º de março – domingo (manhã)

Palestra fundamentos

Treino técnico (peito e borboleta) e fundamentos (2 sessões)

Palestra encerramento “Faça e aconteça”

*Os horários ainda serão definidos pela Fedams.

As inscrições podem ser realizadas neste link. Mais informações pelo e-mail fedams@fedams.com.br ou em contato pelos telefone (67) 98138-1048 e 99212-3532.

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Fotos: Divulgação