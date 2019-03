Ex-senador é preso por escândalo da Odebrecht

O ex-senador colombiano Antonio Guerra foi detido na quinta-feira, 21, em Bogotá por participação no esquema de propinas da Odebrecht na Colômbia, informou a Suprema Corte de Justiça. As provas apontam o envolvimento do "ex-congressista com os subornos pagos" pela construtora brasileira "para obter vantagens e favorecimento na obtenção de contratos de infraestrutura" pública, informou a Suprema Corte. Ele integrava um grupo que defendia no Congresso a contratação da Odebrecht. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.