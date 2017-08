Ex-procuradora-geral da Venezuela participa de evento em Brasília amanhã

A ex-procuradora-geral da Venezuela Luisa Ortega participa nesta quarta-feira (23) da 22ª Reunião Especializada de Ministérios Públicos do Mercosul, em Brasília. Ela participa do evento a convite da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Ortega estava desde a última sexta-feira (18) em Bogotá, após ter sido destituída do cargo pela Assembleia Nacional Constituinte do seu país. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse que a ex-procuradora-geral está "sob proteção do governo da Colômbia" e indicou que daria asilo a ela se o pedido for feito.

Ortega Díaz foi destituída do cargo no dia 5 de agosto por "atos imorais". Antes aliada do chavismo, ela se tornou uma das principais críticas de Maduro após a convocação da eleição da assembleia e se tornou inimiga do governo.

A ex-procuradora-geral atribuiu a "perseguição sistemática" do governo de Nicolás Maduro a ela e aos funcionários do Ministério Público à investigação do escândalo de pagamento de propina da construtora brasileira Odebrecht em vários países da região. O marido de Ortega, o deputado Germán Ferrer, é alvo de uma ordem de captura após ter sido acusado de ser parte de um esquema de extorsão dentro do Ministério Público.

*Com informações da Agência EFE

