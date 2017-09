Ex-procurador citado em gravações da JBS diz que não cometeu crime

O ex-procurador Marcello Miller disse hoje (5), por meio de nota à imprensa, que “tem convicção de que não cometeu qualquer crime ou ato de improbidade administrativa”. Na segunda-feira (4), o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, informou que Miller foi citado nas gravações entregues por executivos da JBS.

Segundo Janot, no diálogo, Joesley Batista, dono da JBS, e Ricardo Saud, diretor do grupo, falam sobre uma suposta atuação de Miller, “dando a entender que ele estaria auxiliando na confecção de propostas de colaboração para serem fechadas com a Procuradoria-Geral da República”.

Miller disse que está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos.

Veja Também

Comentários