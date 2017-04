Ex-presidente sul-coreana tem dificuldade para contratar advogados

A ex-presidente da Coreia do Sul Park Geun-hye tem problemas para contratar uma nova equipe de advogados que a defenda no julgamento por corrupção, que começa na próxima terça-feira (2). A pena para esses casos pode chegar à prisão perpétua. A informação é da Agência EFE.

O problema ocorre porque Park demitiu a maioria dos advogados que não conseguiram evitar que, no dia 10 de março passado, o Tribunal Constitucional a destituísse do cargo (o que lhe fez perder a imunidade presidencial), informou hoje (28) o jornal Chosun.

Park, que desde o dia 31 de março está presa preventivamente devido a um caso de corrupção, negocia a contratação de um ex-juiz que agora trabalha para uma grande empresa, mas ainda não conseguiu fechar acordo, informou fonte próxima à ex-governante ao jornal sul-coreano.

Além do problema de negociar os honorários, que são altos, há o fator da impopularidade de Park no país e a complexidade do caso.

Outra questão é a possibilidade de que ex-presidente decida apelar da sentença, o que prolongaria o caso e obrigaria os advogados a estar ligados durante um longo período a uma cliente cuja estabilidade financeira está em dúvida, já que teve que vender recentemente sua casa no rico bairro de Gangnam, em Seul.

