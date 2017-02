Ex-presidente francês Nicolas Sarkozy será julgado por fraude em campanha

O Ministério Público de Paris disse nesta terça-feira que o ex-presidente da França Nicolas Sarkozy será julgado em uma investigação sobre suposta fraude no financiamento de sua campanha durante sua campanha presidencial de 2012.

O escritório disse que Sarkozy e outras 13 pessoas irão ao tribunal para responder as acusações de que sua campanha presidencial gastou muito além do teto de 22,5 milhões de euros (US$ 24 milhões) e tentou esconder de forma fraudulenta. A equipe de Sarkozy disse que recorrerá da decisão.

A notícia pode pesar ainda mais na confiança do público na política, uma vez que o antigo número de Sarkozy, François Fillon, é candidato de seu partido na eleição presidencial deste ano, e luta contra uma investigação sobre possíveis cargos políticos falsos dados a sua esposa e filhos. Fonte: Associated Press

