Ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak recebe ordem de soltura da prisão

O ex-presidente egípcio Hosni Mubarak recebeu uma ordem de soltura nesta segunda-feira, segundo o promotor que assinou o documento, Ibrahim Saleh. A decisão encerra quase seis anos de batalha legal contra o ex-líder e deve reanimar o debate sobre se os objetivos do levante de 2011 da Primavera Árabe foram atingidos. O promotor disse que aceitou o pedido de liberdade do advogado do ex-presidente com base no tempo já cumprido de prisão.

Mubarak, de 88 anos, foi inocentado pelo principal tribunal de apelações do Egito em 2 de março das acusações de que mandou matar manifestantes durante a revolução de 2011. O veredicto, segundo Saleh, abriu caminho para o advogado dele pedir sua liberdade. O promotor disse que o ex-presidente já cumpriu três anos da sentença de desvio de recursos públicos.

Para alguns ativistas, o fato de Mubarak ter sido inocentado pela morte de manifestantes foi a confirmação de que não haveria a justiça demandada no país. Atualmente, o governo é comandado pelo presidente Abdel Fattah Al Sisi, ex-general que restaurou o status quo no país comandado por homens de origem militar na maior parte dos últimos 60 anos. Fonte: Associated Press.

