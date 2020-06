Ex-presidente do BNDES Carlos Lessa morre no Rio

A UFRJ vai decretar ainda hoje luto oficial pela morte de Lessa. - Foto: Divulgação

Morreu na manhã de hoje (5) o economista Carlos Lessa, aos 83 anos, de covid-19. A informação foi confirmada pela reitora Denise Pires de Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde ele era professor, em evento on-line de aniversário do Museu Nacional.

Lessa foi reitor da UFRJ em 2002, cargo do qual se licenciou para assumir a presidência do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em 2003, onde ficou até o fim de 2004.

A UFRJ vai decretar ainda hoje luto oficial pela morte de Lessa.