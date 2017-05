Ex-premiê francês Valls revela que pretende aderir ao movimento de Macron

O ex-primeiro-ministro francês Manuel Valls disse nesta terça-feira que pretende abandonar o Partido Socialista e concorrer nas eleições parlamentares de junho pelo movimento En Marche!, do presidente eleito da França, Emmanuel Macron. Não está claro, porém, se Valls conseguirá cumprir seu plano.

Em entrevista à rádio RTL, Valls disse que o Partido Socialista francês "está morto e superado" e que pretende aderir ao movimento de Macron.

Valls planeja concorrer pelo departamento de Essonne, seu reduto ao sul de Paris, mas autoridades do En Marche! comentaram que sua nomeação não será automática.

"Todo apoio ao presidente é bem-vindo", disse Jean-Paul Delevoye, presidente da comissão responsável pela avaliação de candidatos. "Mas apoio não necessariamente se traduz em nomeação. (A voz de Valls) não é insignificante, mas sua candidatura será tratada como a de qualquer outro."

Valls, um político de tendência centrista que defende o relaxamento de direitos previstos na lei trabalhista, já havia expressado seu apoio a Macron antes da eleição presidencial, na esteira de sua derrota para Benoît Hamon nas primárias dos socialistas.

Os 577 candidatos de Macron para as eleições legislativas devem ser anunciados na quinta-feira (11). Já a posse de Macron como presidente será no domingo (14). Fonte: Associated Press.

