Ex-ministra funda partido para desafiar hegemonia de Erdogan na Turquia

A ex-ministra do Interior da Turquia, Meral Aksener, formou um novo partido político na esperança de desafiar o presidente Recep Tayyip Erdogan nas eleições previstas para 2019.

A política de 61 anos fundou o partido de centro-direita "Iyi Parti" ou "Partido Bom", em Ancara, capital do país, nesta quarta-feira, com um grupo de políticos que saiu do partido Nacionalista este ano, como forma de repúdio pela sigla ter apoiado Erdogan em um plebiscito que aumentou os poderes do presidente.

Aksener foi a primeira mulher no país a ocupar o cargo de ministra do Interior, servindo na posição entre 1996 e 1997 até que o governo, uma coalizão conservadora-islâmica, ter sido derrubada por pressão militar.

Na cerimônia de fundação do partido, Aksener sugeriu que ela poderia concorrer com Erdogan nas eleições presidenciais. Fonte: Associated Press.