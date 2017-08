Ex-médico Roger Abdelmassih perde direito à prisão domiciliar

O ex-médico Roger Abdelmassih, de 73 anos, teve o direito à prisão domiciliar anulado pela Justiça nesta sexta-feira, 11. Com isso, logo depois que tiver alta do Hospital Albert Einstein, onde está internado tratando uma infecção, ele será conduzido a uma ala hospitalar do sistema penitenciário estadual.

De acordo com a decisão de juíza Sueli Zeraik Armani, da 1ª Vara de Execuções Criminais, o motivo pela revogação do direito é a falta de tornozeleira eletrônica, que impossibilita a permanência do médico em um hospital particular.

A juíza também determinou que, assim que tiver condições, ele será transferido para o Hospital do Sistema Penitenciário, no bairro do Carandiru, em São Paulo.

Veja Também

Comentários