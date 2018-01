Ex-médico da equipe de ginástica dos EUA é condenado a 175 anos por abuso sexual

Estados Unidos O ex-médico da equipe de ginástica dos Estados Undidos, Larry Nassar, escuta a sentença de condenação da Justiça de Michigan. Ele foi condenado a até 175 anos por abuso sexual (Rena Laverty/E - (Rena Laverty/EFE/direitos reservados)

O ex-médico da Federação de Ginástica dos Estados Unidos Larry Nassar foi condenado nesta quarta-feira (24) por abuso sexual contra dezenas de jovens. A juíza Rosemaire Aquilina condenou Nassar a uma pena de até 175 anos de prisão na Ingham County Circuit, no estado do Michigan.

"Acabei de assinar sua sentença de morte na prisão", disse a juíza, durante a leitura da sentença. O julgamento ouviu mais de 150 testemunhas, a maioria delas de acusação, sendo várias ex-atletas vítimas do ex-médico em sua passagem pela equipe de ginástica.

No ano passado, ele já havia sido condenado a 60 anos de prisão por um tribunal federal pelo crime de exploração infantil. O julgamento em Michigan começou na semana passada.

Poucos dias antes do julgamento, a ex-campeã olímpica Simone Biles publicou carta nas redes sociais contando ter sido abusada sexualmente por Nassar. Simone, de 20 anos, conquistou quatro medalhas de ouro e uma de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e faz parte do time de ginástica dos Estados Unidos.

Várias outras ginastas americanas já haviam denunciado publicamente o ex-médico. Nomes como Gabby Douglas, Aly Raisman e Mckayla Maroney também contaram que foram abusadas por ele.

Antes de ouvir a condenação, Larry Nassar virou-se para as vítimas presentes no tribunal e disse saber que "um pedido de desculpas seria pouco em comparação com o trauma emocional e destruição que todas vocês viveram."

A acusação o chamou de "o mais prolífico abusador sexual de crianças na história". Ao pronunciar a sentença condenatória, a juíza Rosemaire disse que para ela "foi uma honra condená-lo".