Ex-marido de Priscila Pires a acusa de forjar mensagens que eles teriam trocado

Bruno Andrade, ex-marido de Priscila Pires, usou sua rede social para responder os posts feitos pela ex-BBB que exibiu uma suposta conversa por mensagem de celular em que era ameaçada e chantageada por ele. Segundo Bruno, Priscila teria forjado as mensagens.

"Acabei de lembrar que o Cristiano Ronaldo ao me mandar Feliz Natal disse que amanhã está chegando ao Brasil e vem para Campo Grande curtir uma balada! A quem acredita em aplicativos fakes de WhatsApp... Está aí! A quem cria para desmoralizar publicamente a justiça, a lei é uma só! Para todo o circo há palhaços e bobos da corte. Estejam a vontade!", escreveu ele, ironizando o post da ex.

Na quarta-feira (15), Priscila fez uma série de vídeos para comentar a notícia divulgada pelo programa Fofocalizando, que diz que os filhos da ex-BBB, de 4 anos e 3 anos, teriam sido abusados sexualmente pelo atual namorado dela, João Reis.

"Oro, rezo muito a Deus. Me ajude a blindar meus filhos, Senhor!! Essa maldade precisa ter fim! Precisamos ter coragem para lutar. Temos direito de Recomeçar!", disse ela, que acusa o ex-marido, Bruno Andrade, que é pai dos seus filhos, de chantagem ao acusar seu atual namorado do crime sexual.

"Depois desse crime cometido por aquela família manipuladora, eu FIZ QUESTÃO de fazer todos os exames e passaram por mais de cinco psicólogas. Tudo e todos comprovaram o carinho e respeito entre os três. O que aquela mulher está fazendo é por inveja de não conseguir ter uma família, ter filhos. Que Deus a proteja. Porque a Justiça será pesada. Precisamos ter coragem para lutar. Temos direito de Recomeçar !! Vejam apenas algumas das minhas provas", continuou, sem especificar quem é "a mulher" citada.

Priscila também divulgou supostas mensagens trocadas com o ex-marido, em que ele faz ameaças. "Sua puta desgraçada, se você não for minha não será de ninguém", teria escrito Bruno Andrade em uma mensagem trocada com a ex-BBB pelo celular.

Procurado por QUEM, o delegado Fabio Sampaio, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente de Campo Grande, que segundo o programa de TV teria concluído o inquérito com provas suficientes para incriminar o namorado da ex-BBB, preferiu não se pronunciar. "Todo caso envolvendo menor a gente não pode vincular o nome de pais e do autor para proteger as crianças."

A advogada Mayara Cardoso Gonçalves, do escritório Renata Pimentel Advogados, que representa o ex-marido de Priscila, disse que a investigação foi feita e que uma ação penal já foi iniciada, sem dar maiores detalhes por sigilo judicial. Bruno não comentará o caso em respeito aos filhos.

