Ex-jogadora Leila Barros é a entrevistada do Conversa com Roseann Kennedy

Leila Barros é a entrevistada do programa Conversa com Roseann Kennedy / Divulgação/TV Brasil

Medalhista olímpica em Atlanta e Sydney, a ex-jogadora de vôlei Leila Barros é a entrevistada desta segunda-feira (7) do programa Conversa com Roseann Kennedy. Brasiliense, hoje ela é secretária de Esportes do governo do Distrito Federal e assumiu um dos maiores desafios de sua vida. Agora, no mundo da política, ela fala da responsabilidade de levar o esporte ao maior número de pessoas.

“Quando a gente fala de políticas públicas, muitos governos não compreendem a força do esporte. E a minha bandeira, o que me trouxe para a gestão, o que me trouxe para a política, foi o esporte. As pessoas focam muito no esporte de alto rendimento, no esporte como promoção de superhomens e mulheres, mas esporte é cidadania. Esporte são valores, esporte é saúde, esporte é bem-estar”.

Leila queixa-se do entendimento daqueles que fazem política no país em relação à valorização do esporte. Para ela, é essencial a compreensão dessa prática de forma mais ampla.

“A compreensão do esporte de que ele junto com a educação, ele agrega valores. Que ele junto com a segurança, é prevenção; tirando os jovens da droga, do assédio e do tráfico. De que ele junto com a saúde, ele é prevenção para a saúde dos idosos e desenvolvimento humano das crianças e do ser humano de forma geral... Essa é a minha luta... Das pessoas compreenderem o esporte em toda a sua plenitude”.

Atleta olímpica, Leila jogou na seleção brasileira de vôlei de 1988 a 2008. Conquistou duas medalhas de bronze, em Atlanta (1996) e Sydney (2000).

O programa vai ao ar às 21h30, na TV Brasil.

