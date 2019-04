Ex-governador de RO é alvo de operação que investiga crimes ambientais

A Polícia Civil e o Ministério Público de Rondônia deflagraram, hoje (12), uma nova fase da Operação Pau Oco, que apura crimes ambientais cometidos com a cumplicidade de membros do primeiro escalão de governo estadual.

Entre os alvos desta nova fase, apelidada como Teste do Sabre, está o ex-governador do estado Daniel Pereira, em cujos endereços foram cumpridos mandados de busca e apreensão de documentos. Pereira governou o estado entre abril de 2018, quando o então governador Confúcio Moura renunciou ao cargo, e 1º de janeiro deste ano. Atualmente, ele é superintendente do Sebrae, em Rondônia.

O Tribunal de Justiça estadual expediu oito mandados de prisão preventiva e 45 de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais ligados aos suspeitos de integrar organização criminosa para cometer crimes contra a flora e a administração ambiental, além de corrupção, lavagem de capitais, tráfico de influência, falsificação de documentos públicos, peculato digital, entre outros.

Segundo a Polícia Civil, o esquema criminoso vem sendo investigado desde junho de 2018, resultando na deflagração da primeira fase da Operação Pau Oco já em novembro do mesmo ano. Em nota, a Polícia Civil assegura que a análise das provas recolhidas anteriormente comprova o envolvimento dos investigados com “inúmeros delitos”, havendo indícios da prática de outros crimes além dos inicialmente investigados.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, uma organização criminosa instalou-se na administração pública estadual a partir de abril de 2018. “Integrantes do alto escalão [do governo] estavam voltados ao atendimento de demandas criminosas no setor ambiental, lucrando financeira e politicamente”, sustenta a corporação, afirmando que, além de políticos que ocuparam cargos eletivos, o grupo investigado inclui funcionários de confiança que ocupavam cargos comissionados (ou seja, não-concursados), empresários, despachantes ambientais e engenheiros florestais.

Os 53 mandados judiciais estão sendo cumpridos em todo o estado, especialmente nas regiões de Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Ariquemes, Buritis, Candeias do Jamari, Vista Alegre do Abunã e na capital Porto Velho.

Como superintendente do Sebrae, Pereira ocupa um assento no Conselho Deliberativo da entidade, em Rondônia. Em nota, a entidade informou que aguarda o avanço das investigações para tomar qualquer decisão, mas assegurou que Pereira é um “dedicado diretor que, nas suas atividades, conta com o reconhecimento de suas qualidades profissionais e confiamos em sua integridade como profissional e cidadão”.

A Agência Brasil não conseguiu contato com o ex-governador Daniel Pereira e seus advogados.