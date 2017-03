Ex-goleiro Bruno está na zona oeste do Rio, na casa da mulher

O ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes, acusado pelo assassinato da modelo Eliza Samúdio, em 2010, chegou na noite desta quinta-feira, 2, ao Rio de Janeiro. Ele está na casa de sua mulher, a dentista Ingrid Calheiros, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense.

De acordo com o seu advogado, Lúcio Adolfo, Bruno deverá retomar a sua rotina de antes da prisão, como se exercitar e passar o tempo com a família.

Além disso, ele cuidará de analisar as nove propostas de trabalho oferecidas por clubes de futebol, incluindo três da Série A. Segundo Adolfo, a decisão vai impactar na escolha do Estado onde o ex-goleiro poderá morar.

O advogado disse ainda que, nos próximos dias, o ex-atleta fará o teste de DNA para confirmar a paternidade de Bruninho, filho de Eliza Samúdio, e regularizar a pensão alimentícia.

Bruno havia apresentado à Justiça de Minas Gerais nesta quinta-feira o pedido de autorização para viajar ao Rio, para conhecer a casa da mulher.

Endereço fixo

Na sexta-feira, 24, quando Bruno deixou a prisão, o advogado disse que ele apresentaria endereço fixo no Rio. A entrega do comprovante de residência foi uma das condições feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello para conceder o habeas corpus ao goleiro, condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada.

