Ex-embaixador da Rússia nos EUA nega ingerência em eleição presidencial do país

O ex-embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Sergei Kislyak, negou enfaticamente as acusações de ingerência nas eleições presidenciais dos EUA. Kislyak, que retornou recentemente de Washington, disse neste sábado a uma rede de TV estatal russa que apenas fez seu trabalho como diplomata quando se encontrou com membros da equipe de campanha do presidente Donald Trump.

O ex-embaixador disse que também se encontrou com membros da campanha de Hillary Clinton, sem mencionar os nomes dos participantes do encontro.

Kislyak afirmou que as acusações contra ele são absurdas e "vergonhosas" para os Estados Unidos, acrescentando que o reconhecimento oficial de que suas conversas telefônicas foram grampeadas eram "pouco saudáveis".

Os contatos telefônicos de Kislyak com membros da equipe de Trump fazem parte de investigações do congresso norte-americano e do FBI sobre uma possível cooperação entre a equipe da campanha de Trump e o governo russo. A Rússia negou qualquer interferência na eleição dos EUA. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários