Ex-diretor do FBI recusou convite para falar em comitê do Senado

O ex-diretor do FBI James Comey recusou-se a aceitar um convite para falar no Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos na próxima semana. A informação foi divulgada por um assessor do presidente do comitê, o senador republicano Richard Burr, da Carolina do Norte.

O comitê esperava ouvir Comey em sessão a portas fechadas, após a abrupta demissão nesta semana do diretor do FBI pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O Comitê de Inteligência está em meio a uma ampla investigação sobre a interferência russa na corrida eleitoral de 2016 nos EUA e sobre os laços de Moscou com a campanha de Trump.

O presidente do Comitê de Inteligência do Senado disse que não acredita que uma investigação do FBI sobre os laços entre a campanha de Trump e a Rússia seja o motivo para a demissão de Comey. "Até agora, não há evidência de conluio", afirmou Burr.

O senador disse, porém, que uma mensagem de Trump no Twitter nesta sexta-feira sobre Comey foi "inapropriada". Trump escreveu: "Espero que não existam 'gravações' de nossas conversas antes de ele começar a vazar para a imprensa!". Fonte: Associated Press.

