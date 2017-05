Ex-diretor do FBI irá testemunhar no Congresso na próxima quarta-feira

O ex-diretor do Escritório de Investigação Federal (FBI, na sigla em inglês) James Comey irá testemunhar no Congresso na próxima quarta-feira, às 10h30. A informação foi dada pelo deputado republicano Jason Chaffetz, em seu perfil no Twitter.

Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu Comey do cargo de diretor do FBI, afirmando, em uma carta, que Comey não era capaz de comandar a Polícia Federal americana. O caso foi agravado após vazarem na imprensa informações de que Trump teria pressionado o ex-diretor do FBI para interromper as investigações sobre uma possível ligação entre o ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca Michael Flynn e a Rússia.

Veja Também

Comentários