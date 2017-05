Ex-diretor do FBI, Comey concorda em se apresentar ao Senado após o Memorial Day

O diretor demitido da Agência Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, James Comey, vai se apresentar ao Comitê de Inteligência do Senado após o feriado do Memorial Day (29 de maio), de acordo com membros do painel. A audiência vai marcar a primeira aparição pública de Comey desde que ele foi demitido por Trump no começo do mês.

Comey concordou em testemunhar em um fórum público numa audiência que deve lançar luz sobre as circunstâncias de sua demissão enquanto ele conduzia uma investigação politicamente carregada sobre se Trump ou seus associados mantinham relações com o governo russo de forma inapropriada. Anteriormente, a audiência de Trump havia sido marcada para a próxima quarta-feira.

A data e o horário da audiência serão marcados após o Memorial Day, segundo membros do painel. "Estou esperançoso de que ele esclarecerá ao povo americano os eventos recentes que têm sido reportados pela imprensa", disse o senador Richard Burr, presidente do painel. Fonte: Dow Jones Newswires.

