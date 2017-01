Ex-diretor da Escola de Magistratura presta contas e agrede CE confiança em sua gestão

A escola de Magistratura de Mato Grosso do Sul tem novo diretor-geral, a partir da composição da nova diretoria da Esmagis. O juiz Alessandro Carlo Meliso Rodrigues é que está na coordenação da entidade. O ex-diretor, Luiz Tadeu Barbosa Silva, entregou o cargo no último dia 9 e fez a prestação de contas.

Em sua carta, o magistrado Luiz Tadeu agradeceu a confiança depositada a ele na condução dos trabalhos da Esmagis no biênio 2015/2016. No ato de sua prestação de contas financeiras e também dos atos administrativos colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

O juiz Luiz Tadeu destacou alguns atos administrativos realizados em sua gestão como a criação de convênio com a Unigran de pós-graduação. Além de cursos preparatórios e sobre o Novo CPC – Código de Processo Civil.

Na atual gestão, a Esmagis está com inscrições abertas para o Curso de Preparação à Magistratura 2017. Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de fevereiro e as aulas, que começam no dia 6 de fevereiro e vão até 8 de dezembro de 2017, serão ministradas das 19 horas às 22h15, de segunda a sexta-feira.

É requisito para participar ser Bacharel em Direito (apresentar fotocópia do diploma ou declaração de conclusão do curso, CPF e da identidade) e o curso representa um investimento de R$ 550 mensais.

As matérias abordadas serão Direito Civil, Direito Penal, Direito Eleitoral, Direitos da Criança e do Adolescente, Noções Gerais do Direito e Formação Humanística, Direito do Consumidor, Direito Processual Civil e Legislação Extravagante, Organização Judiciária, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Empresarial, Direito Ambiental, Direitos Difusos e Coletivos.

Serão disponibilizadas 45 vagas, condicionadas ao mínimo de 35 alunos. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Esmagis, das 8 às 18 horas, na sede administrativa da AMAMSUL, que fica situada na Rua 25 de dezembro, 37, no centro de Campo Grande, ou pelos telefones 3384-1940 e 98428-5541.

