Ex-comandante militar do Zimbábue ganha espaço na política

O presidente do Zimbábue nomeou um ex-comandante militar que ajudou a combater o ex-líder Robert Mugabe para uma posição de destaque no partido no poder, um passo para nomeá-lo como vice-presidente.

O anúncio feito via uma rádio estatal neste sábado reflete os laços estreitos entre o presidente Emmerson Mnangagwa e os militares.

A mídia estatal informou que Mnangagwa nomeou Constantino Chiwenga, que se aposentou como comandante militar na segunda-feira, e Kembo Mohadi, ex-ministro da Segurança do Estado, como vice-presidentes do partido ZANU-PF.