Ex-chefe do FMI é preso na Espanha por mau uso de cartão corporativo

A Corte Nacional da Espanha sentenciou Rodrigo Rato, um ex-chefe da Fundo Monetário Internacional (FMI), a quatro anos de prisão por mau uso do cartão de crédito corporativo.

O tribunal condenou Rato por apropriação ilegal de fundos quando ele chefiava o Bankia de 2010 a 2012. A corte disse que outros 64 réus no caso foram presos.

Rato foi chefe do FMI de 2004 a 2007 e uma figura de destaque no Partido Popular de 1996 a 2004. Ele negou os malfeitos no escândalo do cartão crédito. Fonte: Associated Press.

