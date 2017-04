A ex-BBB Munique Amin, participante da 12ª edição do reality show, comentou nessa segunda-feira (10) a expulsão de Marcos e o amparo que Emilly recebeu. Por meio de sua conta no Twitter, a morena questionou: "Por que eu também não tive esse tratamento? Essa explicação perante a casa!".

Na edição de 2012, o ex-BBB Daniel foi expulso do programa, na época apresentado por Pedro Bial, acusado de "comportamento inadequado" enquanto Monique dormia, logo após a primeira festa na casa. A polícia abriu investigação para apurar a suspeita de estupro. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro encerrou o inquérito após o depoimento de Monique, que negou o abuso sexual.

"Por que também não deixaram claro que não era necessário eu prestar queixa? Por que deixaram parecer que eu que pedi pro cara sair? Por que não esclareceram que as forças aqui de fora que tiraram ele? Por que não lidaram da mesma forma", tuítou a ex-sister.

O desabafo continuou: "Queria ter sido assim, caso esclarecido perante a casa, ao vivo. Livrando minha culpa, de não ter me feito de louca e ter pedido para ele sair! A decisão foi da cúpula, das autoridades. Tive que aguentar sozinha, 3 meses lá dentro. A casa sem entender nada!E aqui fora pessoas me julgando! Muitos ficaram contra mim aqui fora, achando que eu tive a decisão de tirá-lo ou não! Isso não cabia a mim.. Mas... me largaram e já era!".

