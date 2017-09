Eventos esportivos movimentam a economia e geram receita de R$ 3 milhões em Coxim

Campo Grande (MS) – Eventos esportivos estão movimentando a economia de Coxim, município que tem como principal atrativo o turismo de pesca e começa a se despontar para outros segmentos que atraem visitantes. O prefeito Aluizio São José está otimista e diz que o Rally dos Sertões, que passou pelo município na semana passada, e o Jogos da Juventude, organizado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e que começou nessa quarta-feira (30.8), devem injetar no comércio local perto de R$ 3 milhões.

Os Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums) teve a sua abertura na noite de quarta-feira e segue até o dia 6 de setembro, reunindo mais de 1100 atletas de 44 municípios do Estado. Coxim sedia as disputas nas modalidades de futsal e handebol. Uma das novidades implementadas pela Fundesporte nesta gestão é que nos Jogos da Juventude são oferecidos aos participantes hospedagem em hotel, alimentação equilibrada, programação cultural, entre outras atividades.

Com essa iniciativa, o Governo do Estado cria um ambiente para movimentar e aquecer a economia dos municípios do interior do Estado. O prefeito também comenta, por exemplo, que ações como essa geram receita não só para a rede hoteleira e de alimentação, mas também para outros setores, como de serviços. “Temos 1400 leitos, ou seja, são mais de 1100 atletas, então, praticamente toda a rede hoteleira estará ocupada”, declarou.

“O Governo do Estado está fazendo de tudo, mesmo com as dificuldades enfrentadas, para oferecer o melhor para nossos atletas, técnicos e todas as delegações. Estamos melhorando nossa estrutura a cada ano e isso se reflete no aumento do número de participantes, na melhoria do nível técnico e nos resultados de nossas equipes no nacional”, justificou o diretor-presidente da Fundesporte, professor Marcelo Miranda.

Segundo o prefeito, no Rally dos Sertões, cerca de 1500 pessoas pernoitaram em Coxim ocupando os leitos dos hotéis ou montando acampamento. Ele assinala que outra atividade que foi beneficiada com a chegadas dos competidores no município foi a de mecânica, pois muitos procuraram as oficinas para dar os ajustes nos carros usados na competição. O Rally dos Sertões, que passou por Coxim e Aquidauana e teve o seu encerramento em Bonito no último fim de semana, contou com o apoio do Governo do Estado.

Aluízio São José destacou ainda que, além desse apoio ao município na área do esporte, o governador Reinaldo Azambuja tem feito importantes investimentos, como a ampliação da rede de abastecimento de água.

Jogos da Juventude (Jojums)

Os Jojums reúnem os melhores atletas escolares com idade entre 15 e 17 anos. Os campeões garantem vaga nos Jogos Escolares da Juventude, marcados para o mês de novembro, em Brasília (DF). É a segunda vez que Coxim sedia um evento promovido pela Fundesporte.

Em 2016, recebeu a etapa basquete, handebol e vôlei dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) e foi apontada pelos participantes como uma das melhores anfitriãs que os jogos já teve. Este ano, a cidade acolhe as disputas de futsal e handebol dos Jojums. A candidatura foi feita para que a população local pudesse acompanhar partidas de sua modalidade preferida: o futsal.

Participam dos Jogos da Juventude deste ano equipes de Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Angélica, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Juti, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria, Sete Quedas, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

Futsal

No futsal, 64 equipes lutam pelo título: 21 no feminino e 43 no masculino. No feminino, a equipe do Colégio Raul Sans de Matos/Funlec, atual bicampeã, volta à quadra para defender o título e chegar ao nacional em busca de mais uma medalha. Pela frente, as meninas de Campo Grande terão 20 adversárias com a mesma vontade de ficar com o ouro: Amambai, Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dourados, Iguatemi, Ivinhema, Juti, Maracaju, Naviraí, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

No masculino, os garotos do Jodafi, de Três Lagoas, também não terão caminho fácil até o bicampeonato. Times de outros 42 municípios querem ficar com o primeiro lugar: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Angélica, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Juti, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria, Sete Quedas, Sonora e Vicentina.

Handebol

No handebol, a luta pelo título dos Jojums é entre 24 times. No feminino, sete equipes estão na disputa: Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Dourados, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. O supercampeão time do Anglo de Dourados tenta manter a hegemonia e chegar a mais um brasileiro.

No masculino, a briga deve ser equilibrada. Os garotos do Colégio Raul Sans de Matos/Funlec de Campo Grande precisarão jogar melhor do que em 2016 se quiserem alcançar o bicampeonato. Os outros 16 times são: Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim (2), Dourados, Nioaque, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

As partidas serão disputadas nos ginásios Fernando Fontoura e Ademir Mochi, e nas Escolas Estaduais Padre Nunes, Pedro Mendes Fontoura e Willian Tavares e a Escola Municipal Marechal Rondon.

Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo

Veja Também

Comentários