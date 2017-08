Eventos esportivos e culturais são realizados para comemorar os 118 anos de Campo Grande

O prefeito Marquinhos Trad participou de diversos eventos realizados em comemoração a programação do aniversário dos 118 anos de Campo Grande. Entre os eventos realizados na tarde deste sábado foi a premiação dos atletas da 5ª Edição da Corrida e Pedalada, Cerimônia de Abertura da 1ª Copa dos Campeões de Campo Grande e na Estação Cultura a realização da 1ª Mostra das Nações.

Na 5ª Edição da Corrida e Pedalada dos 118 anos de Campo Grande o prefeito fez a entrega da premiação aos atletas. A prova foi formada em dois grupos de atividades livres que mais crescem no país, no caso corrida de rua e pedalada. A idade mínima para participar é de 14 anos, mas o limite de faixa etária varia de acordo com a categoria. Haverá por exemplo, competição somente entre pessoas com mais de 70 anos de idade.

Os percursos iniciados na Avenida Afonso Pena, em frente à Cidade do Natal, no Parque das Nações Indígenas. Os competidores da prova de cinco quilômetros retornaram pouco antes de chegarem à Governadoria, após a segunda rotatória. Já os inscritos na caminhada fizeram a mesma rota que os competidores dos cinco quilômetros.

Maicon Gomes com a numeração 280 percorreu a prova dos 5 km em 15minutos e 50 segundos e disse usar a prova para treinamento. “Participo de corridas de 400 e 800 metros está prova serviu para treino e ver minha forma física”, comentou.

A atleta Thaisa Tomazon ficou em primeiro lugar nos 5 km com o tempo de 20 minutos e 46 segundos. “Gostei do percurso. Eu sabia da subida e treinei para passar por ela. Esta é uma prova muito boa e eu estava prepara para correr”.

Liga de Futebol

Na Cerimônia de Abertura da 1ª Copa dos Campeões de Campo Grande realizada na Praça Esportiva da Associação Médica o prefeito Marquinhos destacou a importância do Futebol Amador em Campo Grande.

“O futebol amador é a base para o futebol profissional daqui pode sair atletas para jogar no profissional. Esta é uma competição que nós apoiamos e principalmente porque está sendo realiza no calendário de festividades dos 118 aos de nossa Capital. Futebol é disciplina e saúde”, frisa Marquinhos.

O projeto visa o retorno do futebol amador em Campo Grande. 16 equipes participarão dos jogos composta das regiões; Segredo, Prosa, Bandeira e Anhanduizinho. As outras partidas serão realizadas no Estádio Olho do Furacão, Jacques da Luz, Sesip e no campo de Futebol Vovó Ziza.

Plataforma Cultural

Na Plataforma Cultural da Esplanada dos Ferroviários o prefeito Marquinhos prestigiou o evento acompanhado das secretárias Secretária Municipal de Cultura e Turismo Nilde Brun e da Subsecretária de Políticas para a Mulher Stephanini. O espaço contou representantes das colônias levarão ainda objetos comuns utilizados no dia a dia deles, bem como amostras de comidas e trajes típicos.

A expositora Reina Mansilha que é boliviana além de participar da exposição da Plataforma Cultural expõe seus produtos na Praça da Bolívia. “Este evento prestigia nossos trabalhos e dá a oportunidade de comercializar nossos produtos”, comentou.

A programação contou com um pouco de cada povo que ajudou a construir Campo Grande. Com as tradicionais exposições de artesanato, a gastronomia e a dança também estão na programação.

O evento contou com apresentação das Comunidades Tia Eva e São João Batista, Orquestra Indígena, das Colônias Japonesa, Libanesa, Paraguaia, Boliviana e dos refugiados do Haiti.

