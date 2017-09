Eventos esportivos do Detran marcaram fim de semana em Dourados e Três Lagoas

Campo Grande (MS) – Neste fim de semana, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) realizou o passeio ciclístico e a corrida de rua nos municípios de Dourados e Três Lagoas.

Os eventos esportivos fazem parte da Semana Nacional de Trânsito 2017, que possui o tema “#Minha escolha faz a diferença no trânsito”, onde o principal objetivo é conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano e visando a participação de todos para o alcance da segurança viária.

No sábado (16.9), cerca de 260 ciclistas participaram da pedalada na segunda maior cidade do Estado. A largada foi dada na praça Antônio João e o percurso de 10 km aconteceu, em grande parte, na avenida Marcelino Pires, uma das principais de Dourados.

Já no domingo (17.9) foi a vez de Três Lagoas receber a 2ª edição da Corrida de Rua do Detran-MS. No total 295 atletas percorreram as distâncias de 5 e 10 km. O ponto de largada e chegada foi no complexo Poliesportivo professor Eduardo Antônio Milanez (Lagoa Maior), percorrendo a avenida Capitão Olinto Mancini, com retorno dos 5 km na rua Duque de Caxias e dos 10 km na rua Jorge Elias Sebá.

A classificação geral dos percursos de 5 e 10 km ficou da seguinte forma:

Percurso 5 km

Colocação Geral Feminino

1º Lugar – Renata M. dos Santos – 00:22:44

2º Lugar – Larícia Roberta Rodrigues Pereira – 00:24:13

3º Lugar – Juliana de Assis Costa – 00:24:22

Colocação Geral Masculino

1º Lugar – Marcos Hidalgo – 00:17:13

2º Lugar – Renan Sousa Sá – 00:18:38

3º Lugar – Rubenilton Silva Costa – 00:19:06

Percurso 10 km

Colocação Geral Feminino

1º Lugar – Sandra Zago – 00:44:40

2º Lugar – Gisele Pereira dos Santos – 00:47:08

3º Lugar – Geovana Batista dos Santos – 00:47:10

Colocação Geral Masculino

1º Lugar – Leonardo Duarte – 00:34:40

2º Lugar – Nelso Alves Santiago – 00:35:35

3º Lugar – Renato Palmerio – 00:37:02

Ana Letícia Gaúna e Jaqueline Hahn Tente – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

