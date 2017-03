Evento traz para discussão pública os benefícios da Lei do Caminhoneiro

Campo Grande recebe, no próximo dia 22, o 1º Fórum/MS Exame Toxicológico: Sua Aplicação e Eficácia. Com a participação de especialistas da área de toxicologia, biomedicina e do setor de transporte, o evento irá discutir as implicações da “Lei do Caminhoneiro”, a importância da medida para um trânsito seguro, o exame toxicológico, entre outros aspectos da medida.

Aberto ao público em geral, o Fórum acontece no Sebrae a partir das 8 horas. As inscrições são gratuitas. Mais informações pelo telefone 3382-4835.

