Evento sobre a realidade econômica do Estado aconteceu nesta sexta-feira

Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército participaram, nesta sexta-feira (18/08), de uma apresentação sobre a realidade econômica de Mato Grosso no Sul. O evento, realizado no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), faz parte da viagem de estudos estratégicos realizados no Estado.

Segundo o diretor-corporativo da Fiems, Cláudio Jacinto Alves, a apresentação sobre a economia de Mato Grosso do Sul aos militares vai contribuir para futuros trabalhos de comando do Exército. “Os nossos militares precisam ter essa visão econômica que estamos apresentando sobre a indústria, que tem uma participação muito importante na economia de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

O coordenador da unidade de economia, estudos e pesquisas do Sistema Fiems, Ezequiel Martins, explanou sobre a importância da indústria para a economia de Mato Grosso do Sul, destacando a crescente participação da agroindústria. “Ao todo, a indústria de Mato Grosso do Sul emprega mais de 125 mil trabalhadores. Nossos principais segmentos industriais são frigorífico e produtos de carne, indústria sucroenergética, indústria metalúrgica e indústria de celulose”, comentou.

O presidente da Famasul, Mauricio Saito, também participou do evento, apresentando um panorama do agronegócio. “O evento é importante para passar as forças armadas tudo o que é realizado pelo setor agropecuário e a importância do setor não só para MS como para o Brasil. É importante compartilhar com os alunos da escola superior”, salientou.

Para o coronel do Exército Wilton Lopes, o objetivo do curso é fazer um planejamento de alto nível de defesa. “Por isso precisamos entender a complexidade da economia brasileira para que possamos realizar nossos planejamentos com mais solidez. Essa visão mais próxima da indústria e do agronegócio de Mato Grosso do Sul é fundamental para compreensão das grandes questões nacionais”, concluiu.

A Viagem de Estudos Estratégicos do Curso de Comando e Estado-Maior do Exército (CCEM) é uma das atividades de coroamento dos estudos estratégicos no âmbito do Curso, em que são ministradas aulas de Política, Geopolítica, Relações Internacionais e Estratégia. A Viagem ocorre em todas as regiões do Brasil, com grupos de oficiais visitando as regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste, Amazônias Oriental e Ocidental, bem como o Distrito Federal.

