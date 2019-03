Evento promovido pela vereadora Dharleng Campos reunirá mulheres empreendedoras nesta quarta-feira

Com objetivo de incentivar, despertar e valorizar a mulher campo-grandense, a vereadora Dharleng Campos realiza amanhã (27), o 3º Encontro de Mulheres Empreendedoras de Campo Grande - Divulgação

Com objetivo de incentivar, despertar e valorizar a mulher campo-grandense, a vereadora Dharleng Campos realiza amanhã (27), o 3º Encontro de Mulheres Empreendedoras de Campo Grande. O evento acontece no salão social da Seleta a partir das 19 horas.

“Estamos promovendo um encontro muito especial para reunir as mulheres da nossa cidade e já temos a confirmação de lideranças femininas de Campo Grande e região", afirma a vereadora.

Em alusão ao mês onde o foco é voltado para homenagear a mulher, foram convidadas para falar sobre empreendedorismo mulheres de iniciativa e que construíram uma carreira de sucesso diante do próprio negócio.

Donas de carreiras sólidas, mas que acumulam em suas bagagens histórias dos mais diversos âmbitos, as palestrantes irão contar um pouco de suas experiências, além de dar dicas de como ser uma empreendedora de sucesso.

A programação conta com palestras, cases de sucesso, rodada de negócios, oficina de sabão ecológico com Ana Cristina Franzoloso Gestora Ambiental do Projeto Natureco, homenagens e sorteio de muitos brindes.

O evento é gratuito destinado às mulheres, e as inscrições para o Encontro das Mulheres Empreendedoras podem ser feitas pelos telefones 3316-1522/ 99197-0425/ 99164-1505

Serviço

3º Encontro das Mulheres Empreendedoras

Dia 27 de março de 2019

A partir das 19 horas

Salão Social da Seleta Campo Grande (Rua Pedro Celestino, 3283 Centro)