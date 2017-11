Quer conhecer sua origem? Evento neste sábado busca fortalecer a família através de banco genealógico

Local do encontro neste sábado a partir da 14 horas, na Av. Julio de Castilhos, 2354 - Divulgação

Neste sábado (4) em Campo Grande, a partir das 14 horas, acontece, simultaneamente em mais de 100 cidades brasileiras, o “Dia de Descoberta Familiar” em que as pessoas poderão conhecer e unir laços familiares utilizando, para isso, o maior banco de genealogia do mundo, na sede de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Av. Júlio de Castilho, 2354). Com entrada gratuita, inclusive para a pesquisa familiar, e orientação técnica de membros da igreja, o evento contará ao final do dia, com autoridades e líderes comunitários locais homenageados com o Prêmio Valores Familiares e Comunitários.

Os visitantes e autoridades vão poder desfrutar do serviço gratuito de pesquisa genealógica e auxílio ao preenchimento de gráficos de linhagem. Para encerrar o evento, será realizada homenagem a grandes personalidades do estado que contribuem no trabalho e fortalecimento das famílias na comunidade.

“Uma grande oportunidade para fortalecer os laços familiares do passado, do presente e do futuro. O propósito final do Dia de Descoberta Familiar é ajudar a cada um dos presentes a completar as suas quatro primeiras gerações da árvore familiar e adicionar uma recordação à árvore (foto, documento, história ou áudio)”, segundo Fábio Lucas, gerente do FamilySearch, um dos patrocinadores do evento.

A genealogia tem se tornado um passatempo inspirador que ajuda a preservar um legado para a família. Haverá atividades para todas as idades que vão aumentar o vínculo familiar.

A segunda parte do evento será a entrega da honraria Prêmio Valores Familiares e Comunitários a centenas de representantes da sociedade entre autoridades, empresários, religiosos, jornalistas e outros, por suas distintas iniciativas em favor do fortalecimento familiar e da sociedade.

“A ideia dessa iniciativa é reconhecer e agradecer os esforços, atitudes e ações que diversos grupos da sociedade realizam em favor do fortalecimento entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, avós e netos, etc.”, afirma Nei Garcia, Diretor de Assuntos Públicos

O Programa é desenvolvido por amigos e membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ao longo dos últimos meses, em cada região do Brasil, os coordenadores mobilizaram-se e organizaram-se para que mais de 600 pessoas sejam lembradas e agraciadas com esse reconhecimento público.

“Conclamamos os cidadãos e governantes responsáveis de todo o mundo a promoverem as medidas designadas para manter e fortalecer a família como a unidade fundamental da sociedade.”, foi assim que, no dia 23 de setembro de 1995, o documento A Família: Proclamação ao Mundo foi concluído pelo, então, Presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Gordon B. Hinckley.

Os eventos serão abertos ao público e gratuitos.

Serviço

O que: Dia da Descoberta Familiar

Serviços: Orientação na busca de parentes ascendentes, acesso gratuito a sites de genealogia, como preencher o gráfico de linhagem , acesso a documentos como certidões de nascimento/casamento e obitos.

Quando: 4 de Novembro, sábado , das 14h as 17h.

Onde: Av. Julio de Castilhos, 2354

O que: III Prêmio de Valores Familiares e da Comunidade

Quando: 4 de Novembro, sábado , a partir das 19h.

Onde: Av. Julio de Castilhos, 2354