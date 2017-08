Evento na Semed busca aprimorar processo avaliativo na Reme

Tornar o processo de avaliação dos alunos mais eficaz, oferecendo subsídios aos profissionais da Educação. Esse é objetivo da palestra “O papel da equipe pedagógica no processo avaliativo”, ministrada nesta quinta-feira (10) pela professora da Rede Municipal, Anelisa Kisielewski Esteves, mestre em educação Matemática e doutora em educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

O evento, que faz parte do calendário de ações da Semed, alusivo aos 118 anos de Campo Grande, contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad. A palestra integra o programa “Educação em foco: múltiplas dimensões da formação continuada”, que tem como proposta investir na qualificação do servidores da Rede Municipal, oferecendo cursos e capacitações.

A decisão em abordar o tema “avaliação” surgiu a partir de uma pesquisa on-line, realizada em fevereiro e que teve o propósito de levantar dados referentes a temas de interesse na atuação da equipe técnico-pedagógica, que nortearão o desenvolvimento da formação continuada este ano.

Após a palestra, houve uma roda de conversação, onde os profissionais realizaram uma reflexão e diálogo sobre o processo avaliativo na atuação das equipes técnico-pedagógicas das escolas.

O prefeito Marquinhos Trad ressaltou a importância de oportunizar aos especialistas do Estado a possibilidade de ministrar os cursos e capacitações oferecidas aos servidores. “É muito bom valorizar as pessoas que conhecem a nossa realidade. Fico feliz em ver o empenho dos servidores da Educação, que desde o início do ano têm se dedicado ao seu aprimoramento profissional”, destacou.

Para o prefeito, a palestra mostrou caminhos que podem ser atalhos para uma avaliação mais eficiente dos alunos da Rede Municipal. “Quando planejamos algo, queremos acertar e essas capacitações ajudam a definir nosso foco”, concluiu.

A superintendente de Gestão das Políticas Educacionais, Carla Brito, explicou que o encontro foi importante para auxiliar professores, coordenadores, diretores e técnicos em identificar os elementos que são prioridade no momento de avaliar um aluno. “Discutimos aqui como elencar os conteúdos que serão cobrados na avaliação, para que a criança não seja prejudicada”, disse.

Segundo ela, uma avaliação correta reflete no aprendizado do aluno. “O profissional que consegue identificar as necessidades dele, ajuda na superação de suas necessidades”, enfatizou Carla.

A professora Anelisa Esteves disse que o segredo para se realizar uma avaliação que não prejudique o aluno está em analisar de forma contínua, os resultados obtidos. “Precisamos identificar porque uma criança ou sala evolui melhor do que outra, para aprimoramos nossos instrumentos avaliativos”, pontuou.

Realizar avaliações precisas tem sido preocupação das equipes da Semed desde o primeiro semestre. Tanto que os próximos polos de capacitações terão espaço para esse debate. Dessa forma, a equipe técnica-pedagógica e direção das unidades escolares serão fortalecidas para promover a formação continuada dos professores, com estudos e análises dos resultados obtidos nas avaliações internas e externas, realizando uma reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas.

