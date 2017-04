Evento na Capital aborda direitos humanos e trata dos desafios da política

Com o objetivo de fomentar o debate e a discussão sobre temas e ações que possam resultar em propostas para a implementação de políticas de direitos humanos em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), em parceria com a Universidade Anhanguera – Uniderp, realiza a partir das 18h, desta terça-feira (25), o II Colóquio Estadual de Direitos Humanos, no auditório do bloco cinco.

No evento, que prossegue na quarta-feira, no bloco três, também será lançado o “Projeto Direitos Humanos em Ação”, que tem como finalidade desenvolver ações de sensibilização, divulgação, promoção, defesa e garantia dos direitos humanos no âmbito do Estado, firmando parcerias com universidades, escolas públicas e privadas, organizações da sociedade civil e órgãos governamentais, estimulando também a pesquisa e produção científica.

O projeto terá como parâmetro o entendimento de Direitos como o conjunto dos direitos civis, sociais, econômicos, culturais, políticos e ambientais, de caráter indivisível e inalienável, pertencentes a todas as pessoas, independentemente das diferenças étnico-raciais, idade, gênero, orientação sexual, religião, condição socioeconômica, dentre outras.

“Mato Grosso do Sul é considerado um estado pioneiro na elaboração e concretização de políticas públicas voltadas à população mais vulnerável e também está empenhado na construção da Política Estadual de Direitos Humanos”, ressaltou a superintendente de Direitos Humanos da Sedhast, Ana Lúcia Américo, reforçando o convite para a participação no evento. Confira a programação completa do evento.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Foto: Jô Santana

Veja Também

Comentários