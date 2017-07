Evento em Campo Grande mostra como planejar o casamento

Mesmo com o cenário econômico menos acelerado, um segmento que não apresenta queda é o dos casamentos. Isso porque, segundo o IBGE, desde 2014, os números de casamentos no Brasil têm aumentado ano a ano.

Em Campo Grande, há 22 anos acontece um evento completo voltado para o segmento de casamentos e bodas, o Noiva Fashion e mais de 35 mil pessoas já visitaram a feira. Para o empresário Anderson Alves, da Papel Convite, a praticidade é um ponto positivo. “Para os noivos, poder encontrar tudo o que eles precisam para sua celebração em um só lugar é excelente. Eles já podem sair do evento com tudo planejado ou contratos já fechados”, afirma.

Além disso, quem visitar a tradicional feira pode encontrar promoções especiais nos estandes sem precisar sair de Mato Grosso do Sul. É o que afirma Luciano Machado, sócio-proprietário da empresa Maria Elizabeth Bem Casados que já participa da feira há 10 edições. “Nossa empresa, por exemplo, apresenta preços diferenciados para quem vem conhecer os produtos que oferecemos e decidir fechar o contrato durante os três dias de evento”, explica.

Investimento – A organização do Noiva Fashion divulgou que, em 2016, os casais que estiveram na feira pretendiam ter um gasto de R$150.000 com a celebração e a festa.

Planejar, nesse caso, é fundamental. É o que conta a propagandista Monica Andrade Araújo, que se casará no mês de julho. “Quando eu e meu noivo começamos a fazer os orçamentos e conhecer o que poderíamos ter em nosso casamento, acabamos ultrapassando o valor que planejávamos. Mas acreditamos que vale muito a pena gastar esse dinheiro, pois é um grande sonho que vamos realizar”, conta.

Para José Marques, organizador do Noiva Fashion, não importa o tamanho da celebração, existe um leque enorme de possibilidades, de mini weddings a casamentos cinematográficos. “Em 2016, reunimos 51 empresas na feira. Acreditamos que a feira pode ajudar os noivos a visualizarem melhor esse sonho e a perceberem que realizá-lo é possível”, explica.

A 22ª edição do Noiva Fashion acontecerá entre os dias 17 e 19 de agosto, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. No evento é possível encontrar várias opções de acessórios, alianças, agências de viagens, aluguel de trajes, aluguel de tendas, assessoria de eventos, bebidas, buffets, bem-casados, buquês e arranjos, cerimoniais, cobertura de TV, convites e papelaria, cursos, danças, decoração, doces, Dia da Noiva, espaços para Festas, salões de beleza, forminhas, empresas de foto e vídeo, Hotelaria , listas de presentes, músicos, Noites de Núpcias, Segurança, Som e DJs, TV por assinatura, Vallet Park, Vestidos de Dama, Vestidos de Festa, Vestidos de Noiva e muito mais.

Os prestadores de serviço e as empresas que pretendem fazer parte desse evento, podem entrar em contato pelos telefones para reserva de estantes: 67-99284-1904 e 67-99269-0672.

Para mais informações sobre a programação, acesse as redes sociais do 22º Noiva Fashion 2017.

Facebook: www.facebook.com/noivafashion

Instagram: www.instagram.com/noivafashion

