Evento da agricultura familiar de Dourados deve ser incluído no Calendário de MS

A Tecnofam é promovida pela Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados e é realizada a cada dois anos no município - Ilustração

Proposta apresentada pelo deputado João Grandão (PT), nesta quinta-feira (22) durante a sessão plenária inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, a Tecnologias e Conhecimentos para Agricultura Familiar (Tecnofam).

A Tecnofam é promovida pela Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados e é realizada a cada dois anos no município. De acordo com o parlamentar é o maior evento de agricultura familiar do Estado e é uma oportunidade para que agricultores familiares, técnicos de assistência técnica, estudantes e acadêmicos e professores possam conhecer tecnologias específicas para o setor agrícola de base familiar.

“O evento oportuniza aos agricultores familiares o contato com soluções tecnológicas com enfoque na sustentabilidade da produção agropecuária, além de apresentar alternativas tecnológicas e arranjos de sistemas de produção. É um momento de troca de experiências e conhecimentos a partir de diferentes dinâmicas em transferência de tecnologias”, justificou o propositor do projeto de lei.