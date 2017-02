Europeus se perguntam se Trump fará valer as garantias de Pence sobre a Rússia

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse a aliados europeus que o seu país vai apoiar firmemente a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e exigir que a Rússia honre com seus compromissos para encerrar o conflito na Ucrânia.

Alguns líderes europeus, no entanto, permanecem céticos sobre se Pence e os secretários de Estado e de Defesa americanos falam, de fato, pelo presidente Donald Trump. Eles estão preocupados de que essas declarações possam facilmente ser ignoradas pelo republicano.

"Esperamos por ações", disse o presidente polonês Andrzej Duda. "Nós só ficamos sabendo do que a imprensa reporta, além de algumas declarações que recebemos. Agora estamos esperando por ações do novo governo de Donald Trump", completou.

Os países europeus que fazem fronteira com a Rússia têm sido abalados pela perspectiva de relações mais estreitas entre Rússia e EUA depois que Trump rejeitou as opiniões de chanceler alemã, Angela Merkel, e de outros líderes mundiais que sugeriram que as sanções impostas a Moscou sobre sua intervenção na Ucrânia podem ser retiradas em troca de um acordo nuclear. Fonte: Associated Press.

