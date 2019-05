Europa rejeita ultimato do Irã sobre acordo nuclear

Nações da Europa rejeitaram um ultimato do Irã e afirmaram ver com "grande preocupação" a ameaça de Teerã de abandonar alguns de seus compromissos no acordo nuclear de 2015. Em comunicado nesta quinta-feira, os ministros das Relações Exteriores de França, Alemanha, Reino Unido e da União Europeia afirmaram que a Europa está determinada a preservar o acordo nuclear e planejam adotar medidas para manter o comércio entre o Irã e o continente.

O comunicado diz que os países rechaçam qualquer ultimato do Irã e que irão verificar o cumprimento do acordo. Na quarta-feira, o presidente iraniano, Hassan Rouhani, afirmou que seu país passará a desrespeitar limites de enriquecimento de urânio e água pesada, que estão previstos no acordo, em um esforço para pressionar potências europeias a ajudar sua economia, em momento de tensão com os Estados Unidos. O governo americano abandonou o acordo multilateral e impôs sanções contra o Irã, inclusive contra o setor de petróleo do país. Fonte: Dow Jones Newswires.