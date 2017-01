Europa precisa de nova aliança militar, afirma candidato à presidência da França

O candidato conservador à presidência da França, François Fillon, afirmou hoje que a ameaça de mudança de postura dos Estados Unidos traz a necessidade de uma nova aliança militar na Europa para defender o continente e lutar contra o extremismo.

Fillon, que lidera as pesquisas de opinião de voto no país neste momento, delineou o plano em uma entrevista para os jornais Le Monde e Frankfurter Allgemeine Zeitung antes de uma reunião em Berlin nesta segunda-feira com a chanceler alemã Angela Merkel.

O francês acusou os EUA de agravarem a ameaça islâmica extremista, e afirmou que Trump tem um "discurso agressivo" que pressiona a Europa a "se organizar".

Fillon não explicou como a nova aliança iria se relacionar com o Aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que Trump diz ser obsoleta. Fonte: Associated Press.

