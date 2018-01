Eurogrupo concorda em desembolsar último pacote de ajuda financeira à Grécia

Os próximos meses irão determinar se Atenas ganhará a tão desejada saída do programa de resgate - Foto: Jornal de Negócios

A Grécia deu mais um passo em direção ao fim do regime de resgate ontem, após os ministros de Finanças da zona do euro aprovarem o fim da revisão do resgate do país e concordarem em desembolsar o último pacote de ajuda financeira em breve.a

A reunião do Eurogrupo em Bruxelas aprovou o progresso da Grécia em reformas, com o parlamento do país votando dezenas de reformas fiscais, trabalhistas e de energia na semana passada, mas a próxima fatia de resgate, no valor de 6,7 bilhões de euros, será desembolsada apenas no início de fevereiro.

Com Atenas e outras capitais europeias ansiosas para colocar um fim no drama grego, o fim do programa de resgate - o terceiro do país nos últimos oito anos - ainda neste ano parece mais próximo do que nunca.

"O Eurogrupo irá, agora, voltar suas atenções para as etapas finais do programa, cujo fim é esperado para agosto de 2018", disseram os ministros em nota.

Os próximos meses irão determinar se Atenas ganhará a tão desejada saída do programa de resgate, ou que tipo de acordo pós-resgate será feito com os credores internacionais para evitar um replay da crise de dívida soberana da última década.