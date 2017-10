Eunício diz que projeto que regulamenta Uber pode ser votado hoje

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou que só colocará o projeto que regulamenta o transporte privado individual de passageiros - como Uber, Cabify e 99 - em votação nesta terça-feira, 24, se houver acordo entre os líderes partidários. Na tarde desta terça-feira, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado deve buscar um acordo sobre o tema e votar a matéria no colegiado.

"Se houver entendimento entre os líderes, podemos dispensar a urgência e colocar a matéria em pauta sem nenhum problema", declarou Oliveira. Ele ponderou que, caso não haja acordo, colocará em votação apenas o regime de urgência do texto, que obriga os parlamentares a esperarem pelo menos duas sessões para realizar deliberações.

"Eu pedi que buscassem um entendimento entre dois segmentos que servem a sociedade, o segmento dos taxistas, que é uma tradição, e um novo segmento que surgiu através de um aplicativo. O correto, pelo meu entendimento, é que você não extinga um ou outro, mas regulamente para que eles possam fazer uma concorrência saudável que beneficie o consumidor brasileiro", opinou.