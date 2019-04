Eugênio Mussak traz para Capital neste mês, palestra “O Papel do Líder Inspirador em Tempos de Crise”

Em tempos de crise é muito comum que as pessoas estejam perdendo a confiança em seus lideres, se tornando cada vez mais difícil o entendimento em ambas as partes. Para tentar reverter esse quadro, o palestrante, professor, escritor e membro da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) e CONARH, Eugênio Mussak, apresenta a palestra “O Papel do Líder Inspirador em Tempos de Crise”, onde desenvolve um bate papo tocante que já encantou uma multidão de empresas, universidades e grandes eventos.

Na palestra, será abordada a conduta de um líder, pois ela diz muito sobre o desempenho da equipe e o quanto o clima impacta diretamente nos resultados dessa empresa. “Nesta palestra sobre mudanças, crises e desafios, vamos tratar deste assunto com clareza e com lógica, incluindo estratégia, inovação, gestão de pessoas, e, sobretudo, das lideranças neste momento”, afirma o palestrante.

“O Papel do Líder Inspirador em Tempos de Crise”

Evento: 18 de abril (Quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Dom Bosco

Valores:

R$ 70,00 – Individual

R$ 60,00 – 5 convites

R$ 50,00 – Acima de 10 convites

Mais informações: (67) 9 9853-1063 / (67) 9 9198-0254 – Edilene Lino