EUA/Trump desembarca em Buenos Aires para a reunião do G-20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou na noite desta quinta-feira, 29, a Buenos Aires para a reunião do G-20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo.

Trump chega ao G-20 com uma série de problemas. Nesta quinta, seu ex-advogado Michael Cohen revelou que mentiu ao Congresso para esconder que estava negociando um negócio imobiliário milionário em Moscou em benefício de Trump durante as primárias para as eleições presidenciais dos EUA em 2016.

O republicano também cancelou a reunião que teria com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por causa da apreensão pela guarda costeira russa de embarcações ucranianas.

Mas o foco principal da reunião do G-20, do ponto de vista de Trump, é sobre uma possível resolução entre EUA e China para aliviar as tensões comerciais entre os países.