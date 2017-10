EUA/Tillerson: diplomacia com Coreia do Norte segue até primeira bomba

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, declarou que os esforços diplomáticos para solucionar o impasse com a Coreia do Norte "irão continuar até que a primeira bomba seja detonada". Recentemente, entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia escrito no Twitter que Tillerson estava "perdendo tempo" tentando negociar com o líder norte-coreano, Kim Jong-Un.

Em entrevista a uma rede de televisão, porém, Tillerson relatou que Trump "deixou claro que ele quer resolver a questão diplomaticamente. Ele não quer uma guerra". Posicionamentos mistos do governo norte-americano têm levantados temores sobre um eventual erro de interpretação ou cálculo em meio às declarações de Trump e Kim.

Recentemente, a Coreia do Norte lançou mísseis que poderiam atingir o território norte-americano e também conduziu a maior explosão nuclear subterrânea da história. Fonte: Associated Press.

