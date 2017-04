EUA: Vice-presidente visita base perto de zona desmilitarizada entre as Coreias

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, está em visita a uma base militar perto da zona desmilitarizada entre as Coreias do Sul e do Norte, um dia depois de um teste balístico fracassado da Coreia do Norte.

Pence chegou em Camp Bonifas na manhã de segunda-feira, horário local, para uma reunião com os líderes militares e para se reunir com as tropas norte-americanas estacionadas lá. Ele está na Coreia do Sul como parte de uma turnê de 10 dias pela Ásia.

O acampamento militar conjunto administrado pelos EUA e Coreia do Sul fica a 4 quilômetros da zona desmilitarizada. A visita de Pence ocorre em meio a crescentes tensões na Península Coreana.

Pence classificou a tentativa de teste com míssil da Coreia do Norte de "provocação", e o presidente Donald Trump afirmou neste domingo, em redes sociais, que a China trabalha com os EUA sobre o "problema Coreia do Norte". Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários