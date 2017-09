EUA vetam passagem de navios e aviões que visitaram a Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu proibir por 180 dias a passagem pelo país de navios e aviões que tenham estado previamente na Coreia do Norte. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo secretário do Tesouro dos EUA, Steve Mnuchin, que explicou que esse veto será aplicado também contra navios que tenham feito comércio com outras embarcações que visitaram a Coreia do Norte nos últimos 180 dias.

"Convidamos todos os países a se unirem a nós", indicou Mnuchin em uma entrevista coletiva paralela à 72ª Assembleia-Geral da ONU, ao comentar a nova ordem executiva anunciada por Trump horas antes estabelecendo mais sanções contra Pyongyang. As novas sanções contra o regime de Kim Jong-un foram anunciadas em um almoço de Trump com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe.

"As instituições financeiras estão agora avisadas que, daqui em diante, podem escolher se querem fazer negócios com os EUA ou com a Coreia do Norte, mas não com ambos", afirmou o secretário.

Aumento de pressão

O objetivo da Casa Branca, segundo o decreto presidencial, é aumentar ao máximo a pressão sobre a Coreia do Norte, para mostrar aos seus líderes que o melhor e único caminho é o retorno à desnuclearização.

Além disso, Trump informou que o Banco Central da China decidiu encerrar suas transações financeiras com a Coreia do Norte, embora Pequim não tenha confirmado por enquanto essa medida.

Em discurso na Assembleia-Geral da ONU na última terça-feira, Trump alertou que poderá "destruir totalmente" a Coreia do Norte se o regime de Kim Jong-un não parar de fazer ameaças.

