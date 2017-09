EUA venderão armas "sofisticadas" para Japão e Coreia do Sul, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira em sua conta no Twitter que dois aliados do país na Ásia, o Japão e a Coreia, receberam aval para comprar armas americanas, no momento de aumento da tensão com a Coreia do Norte.

"Estou permitindo que Japão & Coreia do Sul comprem uma quantidade substancialmente maior de equipamento militar altamente sofisticado dos Estados Unidos", disse Trump na mensagem, sem dar mais detalhes.

Ontem, um comunicado havia informado que Trump e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, concordaram em acabar com restrições ao desenvolvimento de mísseis mais potentes da Coreia do Sul.

As movimentações ocorrem após o regime norte-coreano realizar no domingo seu sexto teste nuclear, o que contraria resoluções anteriores do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Agora, o governo dos EUA trabalha pela aprovação de mais sanções contra a Coreia do Norte.

